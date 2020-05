[Aktualisiert 14.20 Uhr] Ein Müllfahrzeug ist am Mittwochmorgen in einem Tunnel auf der B535 bei Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) hängen geblieben und hat diesen so stark beschädigt, dass der Tunnel gesperrt werden musste. Wie die Polizei informiert, hatte sich gegen 9.45 Uhr kurz vor dem Tunnel die Heckklappe des Mülltransporters geöffnet. Der Fahrer bemerkte das offenbar nicht. Im Tunnel schrammte die Klappe an der Decke entlang und beschädigte diese auf einer Strecke von rund 50 Metern. Der Fahrer blieb unverletzt.

Laut Polizei stoppte ein Lastwagenfahrer, der hinter dem Mülltransporter fuhr, seinen Wagen und versperrte mit diesem den Tunnel, um andere Verkehrsteilnehmer davon abzuhalten, in die umherliegenden Trümmerteile zu fahren. Für die Aufräumarbeiten musste der Tunnel vollgesperrt werden. Wie lange, die Arbeiten noch dauern und wann der Tunnel wieder befahrbar ist, ist laut Polizei noch unklar. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Verkehrsdienst Heidelberg soll nun ermitteln, wie sich die Heckklappe des Mülltransporters während der Fahrt öffnen konnte.