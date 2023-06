Die Regelung, dass Unternehmen, die Treibhausgase ausstoßen, Emissionsrechte in Form von Zertifikaten erwerben müssen, soll nach dem Willen der Bundesregierung ab 2024 auch für die Müllverbrennung gelten. Gegen diesen CO 2 -Preis regt sich Widerstand in der Branche. Die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) prüft nach RHEINPFALZ-Information aktuell eine Musterklage. Die Gesellschafter – die Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Neustadt, Speyer und Mannheim, die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis sowie zwei kommunale Entsorger in Kaiserslautern und Worms – haben dafür laut GML-Geschäftsführer Thomas Grommes bereits unter bestimmten Bedingungen grünes Licht gegeben. Zu klären sei unter anderem die Kostenbeteiligung in der Branche. Grommes erwartet derzeit eine Entscheidung bis Spätsommer.