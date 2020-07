Unter der Aufsicht einer Polizeistreife hat eine größere Personengruppe am Mittwoch in Worms ihren Müll ordnungsgemäß entsorgt, den sie zuvor achtlos hatte liegen lassen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Pedelec-Streife gegen 17.30 Uhr eine Gruppe kontrolliert, die sich am Synagogenplatz aufhielt. Laut Polizei hatten die überwiegend jungen Männer dort auf dem Boden leere Getränkedosen und anderen Müll liegen lassen. Nachdem die Polizisten die Personalien der Leute aufgenommen hatte, eröffneten sie der Gruppe, dass diese nun für die Reinigungskosten aufkommen müsse. „Dies ermutigte die Gruppe eigeninitiativ tätig zu werden und unter den Augen der Beamten den gesamten Müll ordnungsgemäß zu entsorgen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.