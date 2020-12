In einer Lagerhalle des Hockenheimer Abfallunternehmens Delvanis an der B39 ist am frühen Dienstagmorgen um 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es gibt es eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch zieht laut Polizei über ein Feld ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um den brennenden Müll zu löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wir berichten weiter.