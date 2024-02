[aktualisiert: 10:35 Uhr] In Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) kommt es seit 6.30 Uhr laut Polizei zu einer familiären Bedrohungslage in einem der Mehrfamilienhäuser in der Von-Ketteler-Straße. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Vier Beamte sind gegen 10 Uhr mit voller Einsatzmontur in Richtung des Einsatzortes gelaufen. Das Wohngebiet ist großflächig abgesperrt. Möglicherweise habe ein Familienmitglied eine Schusswaffe bei sich, hieß es seitens der Polizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Zu Hintergründen des Vorfalls sowie der Frage, ob Menschen verletzt wurden, macht die Polizei noch keine Angaben. Wir sind vor Ort und berichten weiter.