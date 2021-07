Feuerwehr und Polizei suchen seit Montagabend eine Person, die möglicherweise im Bobenheim-Roxheimer Silbersee ertrunken ist. Die Vermutung kam auf, weil um 20 Uhr immer noch Kleidungstücke und ein Rucksack in einer kleinen Bucht in der Nähe des Kieswerks lagen, die Zeugen bereits am Vortag dort gesehen hatten. So berichtet es die Polizei. Die Feuerwehr habe daraufhin den See mit einem Rettungsboot abgesucht, doch wegen der einsetzenden Dunkelheit habe der Einsatz abgebrochen werden müssen. Derzeit (Stand 10.30 Uhr) besprechen Feuerwehr und Polizei, wie es weitergehen soll.

Wer weiß, wem die Sachen gehören könnten?

Bei den am Ufer gefundenen Sachen handelt es sich laut Polizei um eine grün-schwarze Hose, Größe 36, ein weinrotes Shirt, Größe XS, einen schwarzen Rucksack, ein orangefarbenes Badetuch und Sandaletten. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.