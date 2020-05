Das Saarbrücker Einrichtungs- und Möbelhaus Möbel Martin darf nun auch die fünf Häuser in Rheinland-Pfalz, darunter die pfälzischen in Kaiserslautern und Zweibrücken, wieder öffnen. Dies hat das Verwaltungsgericht Mainz am Donnerstag mitgeteilt. Die Entscheidung fiel offenbar bereits am Mittwoch, am späten Nachmittag hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag verkündet, dass ab Montag alle Geschäfte im Land öffnen dürfen, unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche.

Die einer vollständigen Betriebsöffnung entgegenstehende Verordnungsregelung stelle sich wegen einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Artikel 3 des Grundgesetzes als unverhältnismäßig dar, argumentierten die Richter. Dies folge aus einem Vergleich mit den nach der Verordnung privilegierten Einzelhandelsgeschäften (Kraftfahrzeug- und Fahrradhandel), die von der Flächenbegrenzung generell ausgenommen seien. Beim Urteil haben die Richter auch das Hygienekonzept des Unternehmens für den Betriebsablauf berücksichtigt.

Die drei Möbel-Martin-Häuser im Saarland dürfen schon seit einigen Tagen öffnen. Das hatte das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis am Montag entschieden. Möbel Martin hatte zeitgleich im Saarland und in Rheinland-Pfalz Klage gegen die Beschränkungen im Handel eingereicht.