Friseure haben in der Regel montags geschlossen, Ärzte und Apotheken mittwochnachmittags. Kunden und Patienten kennen das seit Jahren. Ab kommender Woche wird auch Möbel Ehrmann seine Öffnungszeiten einschränken und die Türen montags geschlossen halten. Das Familienunternehmen reagiert damit auf die gestiegenen Energiekosten. „Wir möchten grundsätzlich Ressourcen sparen“, sagt Horst Ehrmann. Das Einrichtungshaus hat Niederlassungen unter anderem im südpfälzischen Landau und Herxheim sowie in Frankenthal. Auch die Bingo-Märkte in Landau und Neustadt zählen dazu.

Mehr zum Thema lesen Sie hier