Die deutschen Hockey-Männer gehen als Gruppensieger mit der bestmöglichen Ausgangsposition in das Viertelfinale der Olympischen Spiele. Der Weltmeister verteidigte die Spitzenposition in Gruppe A durch ein hart erkämpftes 2:1 (2:0) im abschließenden Vorrundenspiel gegen Großbritannien. Am kommenden Montag geht es in der Runde der besten Acht gegen Argentinien um das Weiterkommen.

Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning beendet die Gruppenphase mit vier Siegen aus fünf Begegnungen und ist auf der eigenen Goldmission auf Kurs. Auf Platz zwei des Stade Yves-du-Manoir erzielte Christopher Rühr (19. und 24. Minute) die entscheidenden Treffer. Nachdem die Auswahl 2021 bei Olympia in Tokio als Vierter leer ausgegangen war, soll in Frankreich wieder Gold her. Das hatte es zuletzt 2012 gegeben.