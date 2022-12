Ein 21-Jähriger aus Mainz und ein 18-Jähriger aus Frankenthal haben sich laut Polizei an Heiligabend um 5.15 Uhr in einer Bar in der Neustadter Exterstraße geprügelt. Der Frankenthaler habe dem Mainzer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so die Beamten weiter. Genaueres konnte die Polizei nicht in Erfahrung bringen, weil die beiden betrunken waren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.