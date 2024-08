Es ist zwei Uhr in dieser Montagnacht, draußen wabert der Duft von Brötchen durch die Luft. Ich habe Hunger, wie gerne würde ich jetzt zu der Bäckerei in der Dorfmitte laufen, ans Fenster klopfen und nach einem Körnerbrötchen fragen. Das traue ich mich aber nicht, denn das würde garantiert den Einschlafprozess unseres Babys im Kinderwagen noch weiter erschweren. Die Hände fest am Griff, schiebe ich den Wagen lieber von Laterne zu Laterne, an dunklen Vorgärten vorbei. Ich spüre Angst, weil ich so alleine unterwegs bin hier draußen – um diese Zeit, in Schlafanzughose und Jacke.

Seit fast vier Monaten habe ich jetzt Elternzeit und noch fünf Monate vor mir. Die meisten Männer nehmen deutlich weniger Elternzeit, doch ich will viel Zeit mit unserem Kind verbringen und es meiner Frau ermöglichen, wieder in den Job einzusteigen und ihr Studium voranzubringen. Leicht fiel es ihr nicht, nach sieben Monaten mit Ella loszulassen. Sie hat dafür tagsüber abgestillt – und Ella hat den Wechsel von viel Mama- zu viel Papazeit ganz gut mitgemacht, würde ich sagen.

