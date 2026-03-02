Zwei Männer haben am Freitagabend in ihrer Wohnung Polizisten angegriffen und dabei zwei Beamte leicht verletzt.

Zuvor hatten Zeugen einen Autofahrer gemeldet, der durch unsichere Fahrweise auffiel. Nach Angaben der Polizei trafen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Fahrer, einen 61-jährigen Mann, in seiner Wohnung an.

Dort habe er die Beamten beleidet und sich unkooperativ verhalten. Ein 19-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, unterstützte ihn bei dem Angriff. Die Polizisten konnten die Attacke abwehren.

Zwei Beamte leicht verletzt

Weil sich der Verdacht erhärtete, dass der 61-Jährige betrunken Auto gefahren war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Während der Entnahme leistete der Mann erneut Widerstand. Auch der 19-Jährige musste wegen des Angriffs auf die Polizisten eine Blutprobe abgeben. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Auf die Männer kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Der 61-Jährige muss sich obendrein wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten.