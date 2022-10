Mängel in der Kinderbetreuung: Eine Firmenchefin klagt an

Der Staat erfülle seine Aufgabe bei der Betreuung von Kindern nicht, sagt Jennifer Reckow, Geschäftsführerin eines Unternehmens in Speyer. Und das habe nicht nur negative Konsequenzen für die Wirtschaft. Zum Artikel

Lithium-Förderung in Deutschland kann Bedarf nicht decken

In der Südpfalz soll Wasser aus 3800 Metern Tiefe den für Batterien benötigten Stoff liefern. Eine Studie am KIT hat Chancen und Herausforderungen auf den Prüfstand gestellt. Zum Artikel

Pfälzer Schülerinnen retten Hund und Herrchen aus Spree

Diese Heldentat macht am Wochenende in den Berliner Medien die Runde, sogar RTL berichtet darüber. Schüler aus Annweiler retten einen Hund und sein Herrchen aus der bitterkalten Spree. Zurück in der Trifelsstadt erzählen uns die Zwölftklässler, wie sie die Hilfsaktion erlebten. Zum Artikel

Klimaschutz: Ressortabstimmung für Sofortprogramm

Das Einsparziel bei den Treibhausgasemissionen lautet 65 Prozent bis 2030 verglichen mit 1990 – um das noch zu erreichen, hat die Bundesregierung nun die Ressortabstimmung über ein Klimaschutz-Sofortprogramm eingeleitet. Zum Artikel

Lotto-Jackpot: Gleich zwei Gewinner in der Pfalz

Fortuna hat gleich zweifach in der Pfalz zugeschlagen. In beiden Fällen ist der Lottogewinn siebenstellig. Zum Artikel

16-Jähriger stirbt bei Unfall auf A63

Ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Kusel ist in der Nacht auf Montag bei einem Unfall auf der A63 nahe Winnweiler ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Zum Artikel

Intensivmediziner beklagt Personalausfälle in Kliniken

Laut Intensivmediziner Karagiannidis kämpft das Gesundheitswesen aktuell mit mehreren schweren Infektionswellen. Das führe zu erheblichen Einschränkungen in der Krankenhausversorgung. Zum Artikel

Alkohol-Erkrankungen: 3000 Todesfälle binnen fünf Jahren

In Rheinland-Pfalz sind zwischen 2016 und 2020 insgesamt 2965 Todesfälle wegen Erkrankungen registriert worden, die ausschließlich durch Alkohol verursacht worden sind. Zum Artikel

Anzahl deutscher Rentner im Ausland auf Rekordhöhe

Den Traum, den Ruhestand in sonnigen Gefilden zu genießen, hegen vermutlich viele Deutsche. Teneriffa, die Costa Blanca oder Mallorca dürften eine große Anziehungskraft ausüben. Doch am häufigsten zieht es deutsche Rentner in ein Nachbarland. Zum Artikel