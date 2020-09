Ein unbekannter Täter entwendete in einer nächtlichen Aktion einen Rasenmähroboter. In der Nacht von Freitag auf Samstag überstieg im Zeitraum von 0.50 Uhr bis 1.05 Uhr eine männliche Person den Zaun eines Anwesens in der Rülzheimer Straße und nahm einen schwarzen Rasenmähroboter mitsamt Zubehör im Wert von 1200 Euro mit. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.