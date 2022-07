Wunderschön blau blüht sie am Straßenrand und lockt viele Insekten an: die Wegwarte. Doch in der vergangenen Woche fiel sie an der Landstraße zwischen Steinfeld und Schaidt Mäharbeiten zum Opfer. Sollte der Landesbetrieb Mobilität zum Erhalt der Artenvielfalt nicht mehr Fingerspitzengefühl walten lassen? Was die Straßenbehörde dazu sagt, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.