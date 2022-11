Warum der Willersinn-Täter wieder in Haft sitzt

Der 19-Jährige, der eine 17-Jährige am Ludwigshafener Weiher getötet hat, sitzt wieder in Haft. Erst kürzlich wurde er freigelassen, weil der Prozess zu lange dauerte. Doch die Polizei sah Gefahr im Verzug. Zum Artikel

Einsatzleiter bei Oggersheimer Bluttat: Das war vollkommen surreal

Nach der tödlichen Messerattacke am 18. Oktober in Oggersheim war Johannes Freundorfer, neuer Leiter Polizeiinspektion 2 in Oppau, einer der Ersten am Tatort. Wie verarbeiten Beamte das Erlebte? Zum Artikel

Mskenverweigerer greifen Familienvater an

Ein 45-jähriger Mann spricht drei Jugendliche im Bus an und weist sie auf die Maskenpflicht hin. Als er mit seiner Familie in der Kaiserslauterer Straße aussteigt, folgen ihm die jungen Männer und greifen ihn mit Schlägen und Tritten an. Zum Artikel

Türkische Regierung beschuldigt Kurden

Die türkische Regierung hat eine Anhängerin der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aus Syrien für den Anschlag vom Sonntag in Istanbul verantwortlich gemacht. Die PKK und die syrischen Kurden weisen das zurück. Zum Artikel

Heizen und Lüften mit Köpfchen

Die Heizkosten gehen durch die Decke. Dem Geldbeutel und dem Klima tut es gut, Energie zu sparen. Doch die Gefahr der Schimmelbildung wächst. Ein Instrument aus dem Baumarkt hilft. Zum Artikel

Über 8.000.000.000 Menschen auf dem Planeten Erde

Laut Vereinten Nationen hat die Anzahl Menschen auf der Erde einen neuen Höchststand erreicht. Doch die reine Anzahl sorgt nicht für die Probleme. Zum Artikel

Aus für hohe Barzahlungen?

Deutschland gilt als Geldwäsche-Paradies. Das will Bundesinnenministerin Nancy Faeser ändern. Doch der Widerstand formiert sich. Zum Artikel

Bundeswehr-Veteranen: Provokante Plakate gegen Desinteresse

Mit einer provokanten Aktion wollen Afghanistan-Veteranen eine gesellschaftliche Diskussion über die Streitkräfte in Gang setzen. Zum Artikel

Anklage: Zwangsprostitution und Vergewaltigung

Zwei Männer sollen etliche Frauen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren sowie einen jungen Mann zur Prostitution gezwungen zu haben. Dafür müssen sie sich vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Ein kurzer Prozess wird das nicht. Zum Artikel

Wein-Werbung im Stadion? Winzer Christian Nett erklärt sein Konzept

Wer bei Spielen eines Zweitligavereins genau hinschaut, kann Werbung des Winzers Christian Nett aus Duttweiler entdecken. Und nein, es ist nicht der FCK. Zum Artikel