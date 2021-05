Zwei Mädchen sind am Freitagnachmittag von der Polizei in Frankenthal von den Gleisen beim Bahnhof Süd geholt worden. Wie die Beamten am Samstag mitteilen, sollen sich die Elf- und die Zwölfjährige von Videos der App Tiktok inspiriert gefühlt haben und deshalb sich auf die Gleise gestellt haben. Die beiden Frankenthalerinnen wurden zur Dienststelle gebracht, wo sie anschließend von ihren Eltern abgeholt wurden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Gleise nicht betreten werden dürfen. Es handele sich hierbei um eine Straftat. Züge würden oft zu spät wahrgenommen und hätten einen sehr langen Bremsweg, mahnt die Polizei. Außerdem müsse durch solche Aktionen oftmals der Bahnverkehr gesperrt werden.