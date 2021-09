Die Corona-Vorschriften sollen in Luxemburg bis zum 18. Oktober verlängert werden. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel nach einer Sitzung des Regierungsrates am Mittwoch an. „Das Virus ist während des Sommers nicht verschwunden“, sagte er. Die Zahl der Neuinfektionen steige wieder leicht. „Wir dürfen nicht meinen, dass das Spiel schon gewonnen ist für die nächsten Wochen.“ Das neue Covid-Gesetz werde mit leichten Änderungen im Parlament eingebracht, sagte Bettel.

Dazu gehöre, dass bei jedem Besuch im Krankenhaus der sogenannte 3G-Covid-Check verlangt werde: Das heißt, man muss nachweisen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Bettel kündigte zudem an, dass die bisher kostenlosen PCR-Tests vom 15. September an selbst bezahlt werden müssen. „Die Gesellschaft wird die Kosten nicht mehr tragen.“

Mittlerweile habe jeder die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. „Wir hoffen, dass wegen dieser Neuregelung eine Reihe von Menschen zur Überzeugung kommt, dass es einfacher ist, sich impfen zu lassen.“ Impfen sei noch nie so einfach gewesen wie heute.

Bisher sind 74 Prozent der Luxemburger laut Bettel mindestens einmal geimpft. Derzeit gebe es nur 29 Corona-Patienten in Luxemburger Krankenhäusern. Von acht Patienten auf der Intensivstation sei keiner geimpft. Die Impfung sei kein 100-prozentiger Schutz vor Ansteckung, sie schütze aber zuverlässig vor schweren Krankheitsverläufen. „Ich appelliere inständig an alle, sich impfen zu lassen“, sagte Bettel.