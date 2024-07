Lukas Märtens hat die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team in Paris geholt – und die gleich in Gold. Über 400 Meter Freistil untermauerte der 22-Jährige seine Favoritenposition als Weltjahresbester. Auch im Vorlauf war er der Schnellste gewesen. Oliver Klemet (Wetzlar) wurde Siebter im Finale.

Seit 1988 in Seoul war zuvor kein deutscher Mann mehr Olympiasieger im Beckenschwimmen geworden. Nun beendete der Magdeburger Märtens diese schier endlose Zeit des Wartens. Dem Deutschen Schwimm-Verband sicherte er das erste Gold in einem Olympia-Becken seit Britta Steffens Doppel-Triumph 2008 in Peking.