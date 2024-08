Der ehemalige Europa- und Weltmeister der Junioren im Mountainbike, Lukas Baum aus Neustadt an der Weinstraße, ist wieder in die europäische Spitze zurückgekehrt. Der inzwischen 29 Jahre alte Profi sicherte sich am Sonntag bei den Mountainbike-Europameisterschaften über die Marathon-Distanz von 75 Kilometer im dänischen Viborg überraschend die Goldmedaille. In einem Herzschlagfinale besiegte Baum zeitgleich in 3:19:36 Stunden den Spanier David Valero Serrano.