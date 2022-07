Die rheinland-pfälzische Polizei soll ab 2024 in der Lage sein, Menschen aus der Luft retten zu können. Das Innenministerium habe bei der Firma Airbus Helicopters zwei Hubschrauber mit Rettungswinden bestellt, teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz mit.

Solche Hubschrauber fehlten in der Flutnacht mit 134 Toten vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal. Menschen warteten auf Bäumen oder Hausdächern auf Rettung, manche haben es nicht mehr geschafft, weil sie die Kraft verlassen hat oder weil die Häuser eingestürzt sind. Rheinland-Pfalz hat bisher eine Kooperation mit der hessischen Luftretterstaffel, die am späten Nachmittag des 14. Juli zum Campingplatz Stahlhütte nach Dorsel am Oberlauf der Ahr gerufen worden war. Noch bevor diese Höhenretter vor Ort eingetroffen waren, hatte die Besatzung eines auf dem Nürburgring stationierten Hubschraubers improvisiert und fünf Menschen sowie einen Hund gerettet.

Nicht allen auf dem Campingplatz konnten sie helfen. Unter den Todesopfern war eine 19-jährige Feuerwehrfrau. Die Besatzung des hessischen Hubschraubers rettete weitere Menschen, bis sie wegen der Dunkelheit und Spritmangel den Einsatz abbrechen musste. Bereits 2016 mussten Menschen bei einem Hochwasser im Ahrtal von einem Campingplatz per Luft evakuiert werden.

In der Flutnacht wurden weitere Hubschrauber vergeblich angefordert. Die Helikopter der Bundeswehr konnten in der Nacht wegen einer Gewitterwolke über dem Landeplatz nicht starten.

Für die nun bestellten Hubschrauber vom Typ H145, die nach Angaben von Ministeriumssprecherin Sonja Bräuer nachtflugtauglich sind, wurde im Januar das Vergabeverfahren europaweit gestartet. Sie sollen die Modelle EC 135 ersetzen und für polizeiliche Aufgaben, für die Brandbekämpfung und für die Personenrettung eingesetzt werden.