[Aktualisiert 21.03 Uhr] Die Lufthansa wird aufgrund der Spannungen mit Belarus nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine den Luftraum des osteuropäischen Landes zunächst meiden. „Aufgrund der aktuell dynamischen Lage setzen wir die Operation im weißrussischen Luftraum vorerst aus“, teilte die Airline am Montagabend mit. Der nächste Flug zwischen Frankfurt und Minsk wäre für diesen Mittwoch geplant. Hierüber solle noch entschieden werden, sagte eine Sprecherin.

Bereits früher am Pfingstmontag war wegen eines Warnhinweises für den Lufthansaflug LH 1487 von Minsk nach Frankfurt das Boarding in Belarus vorübergehend abgebrochen worden. Vor dem Abflug sollten alle Passagiere einem erneuten Sicherheitscheck unterzogen werden, zudem musste das Flugzeug erneut durchsucht werden. Hierzu mussten auch die gesamte Fracht und alle Koffer ausgeladen werden. Betroffen waren 51 Passagiere inklusive fünf Crewmitglieder. Die Maschine konnte der Lufthansa zufolge mit Verspätung dann aber starten.

Das Boarding für den Flug nach Frankfurt am Main sei wegen einer Drohung unterbrochen worden, teilte der Flughafen in Minsk im Nachrichtenkanal Telegram mit. In solchen Fällen müssten „umfassende Maßnahmen“ ergriffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, hieß es. Der Flug sollte ursprünglich 13.20 Uhr (MESZ) abheben. Die Drohung sei per E-Mail eingegangen, teilte der Airport mit. Angeblich sei eine „terroristische Tat“ angedroht worden.