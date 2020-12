Als Hilfe bei der Versorgung britischer Supermärkte hat die Lufthansa am Mittwoch 80 Tonnen Obst und Gemüse ins Vereinigte Königreich geflogen. Weil Frankreich wegen der Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten neuen Variante des Coronavirus seine Grenzen vorübergehend geschlossen hatte, stauen sich noch Tausende Lastwagen auch mit verderblichen Gütern. Handelsverbände warnen, dass manche Frischprodukte in britischen Supermärkten nach Weihnachten knapp werden könnten. Derzeit stammen rund 80 Prozent der britischen Lebensmitteleinfuhren aus der EU.

Massenentlassungen von Lufthansa-Piloten sind unterdessen nach Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) vorerst vom Tisch. Die von der Corona-Krise hart getroffene Airline und die VC einigten sich auf einen Krisentarifvertrag, der bis mindestens Ende März 2022 gilt. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die Lufthansa bestätigte dies.