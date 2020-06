Die Lufthansa kann mit deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Die Aktionäre des MDax-Konzerns stimmten am Donnerstag einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit zu und haben damit die Voraussetzung für das 9 Milliarden Euro schwere Hilfspaket geschaffen. Am Donnerstag hatte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley auf einer außerordentlichen Hauptversammlung dafür geworben: „Wir haben kein Geld mehr“, sagte er. Zuvor hatten die Wettbewerbshüter der EU-Kommission das Rettungspaket der Bundesregierung am Donnerstagvormittag genehmigt.