Die Luftfahrtbranche investiert in immer leichtere Maschinen. Denn weniger Gewicht bedeutet weniger fossile Kraftstoffe. Einer Recherche des Fachmagazins „Flug Revue“ zufolge bestehen heutzutage die Gewichtsanteile eines modernen Airbus A350 aus 53 Prozent Faserverbundwerkstoffen, 19 Prozent Aluminium, 14 Prozent Titan, sechs Prozent Stahl und acht Prozent sonstiger Werkstoffe. Der Kerosinverbrauch lässt sich im Vergleich zu ähnlichen Maschinen um rund 25 Prozent senken.

Die Luftfahrt ist nicht allein in ihrem Bemühen um Nachhaltigkeit. Ein Themen-Spezial der RHEINPFALZ am SONNTAG widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit in sechs Hintergründen. Die RHEINPFALZ am SONNTAG besuchte zum Beispiel das deutsche Outdoor-Unternehmen Vaude und reiste nach Ungarn, wo eine Batteriefabrik des Samsung-Konzerns Fortschritt, aber auch neue Probleme für die Umwelt bringt.

Der Umbau zu Nachhaltigkeit ist auf dem Weg, ist aber noch lang, zeigen die Recherchen. Lesen Sie alle Beiträge des Themen-Spezials digital hier:

Was tun Airlines für das Klima?

Orbáns Wette aufs E-Auto

Im Gespräch: Antje von Dewitz, Chefin von Vaude

Stromerzeugung: Die Kraft der Elemente

Kambodscha: Sack für Sack für Sack gegen den Plastikmüll

Vaude Outdoor: Nachhaltig unterwegs