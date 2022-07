Kurz vor den Sommerferien in Rheinland-Pfalz herrscht Chaos im Luftverkehr. Roland Conrady, Professor für Touristik und Verkehrswesen an der Fachhochschule Worms, geht davon aus, dass sich die Situation an den Flughäfen frühestens 2023 entspannen wird. Um das Personalproblem bei den Airlines und an den Flughäfen zu lösen, müssten die Löhne im Luftverkehr steigen, sagte er der RHEINPFALZ am SONNTAG. Vor allem untere Lohngruppen wie Gepäckverlader müssten besser bezahlt werden.

Allerdings werde dies allein den Fachkräftemangel nicht lösen: „Was wir brauchen an deutschen Flughäfen, ist ein Digitalisierungsschub“, sagt der Luftverkehr-Experte. Manuelle Passkontrollen könnten etwa durch sogenannte Smart-Tunnel ersetzt werden, bei denen die Passagiere biometrisch erfasst werden.

Das ganze Interview mit Roland Conrady finde Sie hier:

„Flughäfen brauchen Digitalisierungsschub“