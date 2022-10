Die US-Streitkräfte in Europa haben im westpfälzischen Sembach (Kreis Kaiserslautern) das Hauptquartier der 52. Luftverteidigungsartilleriebrigade in Dienst gestellt. Diese soll künftig alle Luft- und Raketenabwehrkräfte der US-Armee in Europa und Afrika leiten. Dazu zählen Bataillone im bayerischen Ansbach und in Baumholder im Kreis Birkenfeld. Raketenabwehrstellungen in der Türkei und Israel werden ebenfalls künftig von Sembach aus geführt.

Wie das Hauptquartier der US-Armee in Europa und Afrika in Wiesbaden am Donnerstag mitgeteilt hatte, untersteht die Einheit direkt dem Luft- und Raketenverteidigungskommando der 10. Armee. US-Präsident Joe Biden hatte den Schritt, eine neue Luftabwehrbrigade in Deutschland zu installieren, bereits im Juni beim Nato-Gipfel in Madrid angekündigt.

In Sembach war von 1953 bis 1995 ein Flugplatz der US-Luftwaffe. Ein Teil des Areals – die zu der Air Base gehörenden Wohnanlagen der Heuberg-Siedlung – wurden von der US Air Force weitergenutzt. Seit 2010 betreibt die US-Armee hier die Sembach Kaserne. Colonel Bruce Bredlow ist der Kommandeur des neuen Brigade-Hauptquartiers dort. „Wir freuen uns, im taktischen Bereich neue Verbindungen zu unseren Alliierten und Partnern aufzubauen und unsere kombinierten Kapazitäten auszubauen, indem wir eng verzahnt miteinander operieren“, so Bredlow.