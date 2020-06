Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der L 478 zwischen Ludwigswinkel und Eppenbrunn. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 18-jährige aus dem Landkreis Südwestpfalz aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Ducati verloren. Er stürzte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen angrenzenden Felsen und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.