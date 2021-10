Der Ludwigshafener Horst Lehr hat die Durststrecke der deutschen Freistil-Männer beendet und mit Bronze in der Klasse bis 57 Kilogramm die erste WM-Medaille seit 22 Jahren geholt. Lehr ist der erste deutsche WM-Medaillengewinner im freien Stil der Männer seit dem Ex-Schifferstadter Alexander Leipold, der 1999 in Ankara Silber gewonnen hatte. Der 21-jährige Lehr, der für den ASV Ludwigshafen startet, gewann sein kleines Finale gegen den Russen Abubakar Mutalijew nach einer Energieleistung mit 6:4. Lehr gilt als großer Hoffnungsträger für die Zukunft. 2020 hatte er bereits einen der dritten Plätze bei der EM in Rom belegt.