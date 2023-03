Von Michael Schmid

Ludwigshafen ist als Drehort für Film- und TV-Produktionen in erster Linie Kulisse für den „Tatort“. Insofern lag der Verdacht nahe, dass Lena Odenthal alias Ulrike Folkerts mit dem SWR eine neue Folge des TV-Krimis filmte, als sich am Montagnachmittag eine Anwohnerin von der Parkinsel bei der RHEINPFALZ meldete. Die Frau hatte beobachtet, dass in der Hafenstraße ein Filmteam aktiv war. Ein Auto wurde immer wieder auf einem Anhänger durch die Straße gezogen und die Insassen gefilmt. Doch in dem Wagen saß keine Kommissarin.

Mehr zum Thema lesen Sie hier