Vor dem Hintergrund des zuletzt deutlichen Anstiegs bei den Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen gibt es Gespräche zwischen Land und Stadt, ob diese Entwicklung Auswirkungen auf den Schulstart haben könnte. Dazu seien Fachleute des Ministeriums auch mit Vertretern des örtlichen Gesundheitsamtes in Kontakt, sagte am Donnerstag ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. Es sei aber „definitiv noch zu früh“, um jetzt zu sagen, in Ludwigshafen müssten Schulen zubleiben oder dort müssten auch in den Klassenräumen Masken getragen werden.

Ludwigshafen gehört derzeit bundesweit zu den Städten mit den meisten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Laut Landesuntersuchungsamt liegt dieser Wert bei 27 Fällen, mehr hat aktuell nur der bayerische Landkreis Dingolfing-Landau (90,4 Fälle). Wird die Schwelle von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen überschritten, kann es zu lokalen und regionalen Kontaktbeschränkungen und Auflagen kommen.

In Rheinland-Pfalz beginnt die Schule nach den Sommerferien wieder am Montag.