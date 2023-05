Explosion in Ratingen: Tatverdächtiger soll „Prepper“ sein

Der 57-Jährige, der in einem Hochhaus in Ratingen am Donnerstag Einsatzkräfte mit einer brennenden Flüssigkeit angegriffen haben soll, soll nach Angaben der Ermittler der sogenannten Prepper-Szene angehören. Zudem ließen Ermittlungen den Eindruck zu, dass der Mann zurückgezogen gelebt habe. Hier geht’s zum Artikel.

Interview: Wie „König Otto“ den FCK zum Meister machte

Trainer Otto Rehhagel führte den 1. FC Kaiserslautern 1997 zurück in die Fußball-Bundesliga und 1998 sensationell zum Titel. 25 Jahre nach dem Meisterstück erzählt der heute 84-Jährige, wie seine Frau Beate auf der Tribüne die Fäden zum Betzenberg knüpfte, was das Geheimnis seines Erfolges war – und wem er heute die Daumen in der Liga drückt. Hier geht’s zum Artikel.

Betroffener berichtet von Missbrauch durch Priester: „Ich war chancenlos“

Die Anzahl der Menschen, die von sexuellen Übergriffen eines Pfarrers in den 1970er-/80er-Jahren berichten, wächst. Nicht alle wenden sich an eine kirchliche Stelle. Ein Betroffener erzählt von Missbrauch, von Selbstzweifeln und zerstörtem kindlichem Vertrauen. Hier geht’s zum Artikel.

Scheidung mit 24: Ein Ludwigshafener erzählt von Vorurteilen und Erfahrungen

Ludwigshafen ist eine Scheidungshochburg. Mit 22 Jahren heiratet Marcel N. zum ersten Mal. Doch die Ehe hält kein Jahr. Warum er damit nicht alleine ist und wieso er trotzdem nochmal heiratet. Hier geht’s zum Artikel.

ADD-Chef Linnertz zu Falschaussage-Vorwürfen: „Habe immer wahrheitsgemäß geantwortet“

Thomas Linnertz, der Präsident der Katastrophenschutzbehörde ADD, nimmt Stellung zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen, er habe vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ falsch ausgesagt. Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hat gegen ihn Strafanzeige erstattet. Hier geht’s zum Artikel.

Tod im Lastwagen-Führerhaus: So kam es zum Unfall auf der A6

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der A6 bei Grünstadt ums Leben gekommen: Sein Lastwagen fing Feuer, nachdem er ins Stau-Ende geprallt war. Ob der Mann tatsächlich durch die Flammen starb, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Die Einsatzkräfte haben aber eine Vermutung. Hier geht’s zum Artikel.

Elton John sagt Konzert in SAP-Arena ab

Superstar Elton John hat „mit großem Bedauern“ sein für diesen Samstag, 13. Mai, geplantes Konzert in der Mannheimer SAP-Arena abgesagt. Dies teilt der lokale Veranstalter mit. Auch zu den Gründen äußerte sich die betreuende Agentur. Hier geht’s zum Artikel.

Der Rocket Man und die (Kur-)Pfalz: Ende einer Ära

Das Konzert am Samstagabend in der ausverkauften Mannheimer SAP-Arena – am Freitagnachmittag kurzfristig abgesagt – sollte den Schlussakkord zu Elton Johns Karriere in Pfalz und Kurpfalz setzen. Der Rocket Man in der Region – das war in den vergangenen 40 Jahren oft mehr als nur Musik. Ein Rückblick auf ein Stück Pop- und Zeitgeschichte. Hier geht’s zum Artikel.

Streit mit Land: Muss Stadt Grundsteuer jetzt doch erhöhen?

Die Bitte der Stadt, die Erhöhung ihrer Grundsteuern aufschieben zu dürfen, findet beim Land keine Gegenliebe. Zweibrücken steht weiter ohne genehmigten Haushalt da. Hier geht’s zum Artikel.

Zweibrücken erwartet ungewöhnliche Gäste

Das Straßentheater-Spektakel am 13. und 14. Mai in Zweibrücken läuft wie der Kultursommer Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Westwärts“ und erreicht am Sonntag seinen Höhepunkt. Hier geht’s zum Artikel.

Containerdorf für Flüchtlinge: Nach Protest nun am Judomaxx statt im Neuland

Das Containerdorf für Flüchtlinge entsteht nun doch nicht am Bolzplatz an der Alten Rheinhäuser Straße, sondern im Speyerer Westen nahe der B9. Der Hauptausschuss ist am Donnerstagabend einstimmig den Bedenken der Neuland-Bewohner gefolgt und hat das Ruder herumgerissen. Auch Kritik am Land wurde laut. Hier geht’s zum Artikel.