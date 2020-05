Am frühen Samstagmorgen meldete ein 45-jähriger Mann aus Ludwigshafen über Notruf eine Schlägerei in einer Bar im Stadtteil Gartenstadt. Beim Eintreffen der Polizisten waren die Rollläden der Gaststätte geschlossen. Auf das Klopfen der Beamten hin wurde geöffnet. Die Beamten stellten fest, dass es offenbar keine Schlägerei gegeben hatte. Allerdings stellten die Einsatzkräfte nach Mitteilung der Polizei diverse Verstöße gegen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fest. So verhielt sich ein 31-jähriger Mann aus Ludwigshafen, der deutlich alkoholisiert war, während der

Gaststättenkontrolle aggressiv und kam einem mehrfach erteilten Platzverweis nicht nach. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in eine Polizeizelle gebracht. Wegen der festgestellten Corona-Verstöße wurde die Bar des 28-jährigen Betreibers außerdem geschlossen.