Nach einem Fall mutmaßlicher häuslicher Gewalt in Ludwigshafen-Mitte hat die Polizei gegen einen Mann ein Kontakt- und Näherungsverbot ausgesprochen. Er soll seine schwangere Partnerin geschlagen haben.

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Fall häuslicher Gewalt im Bereich Ludwigshafen-Mitte gerufen. Nach Angaben der Polizei soll der Beschuldigte seine Partnerin bereits in der Vergangenheit körperlich angegriffen haben. Aus Angst habe die Frau die Vorfälle bislang nicht angezeigt.

Am Freitag soll der Mann der schwangeren Frau in den Bauch geschlagen haben. Die Frau befürchtet nach Polizeiangaben nun einen Schwangerschaftsabbruch. Der Mann flüchtete anschließend.

Die Polizei untersagte dem Beschuldigten bis auf Weiteres, sich der Frau oder ihrer Wohnung zu nähern. Zudem darf er keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Die Ermittlungen dauern an.