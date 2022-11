Bei einem Vergleich deutscher Großstädte in Sachen Dynamik schneidet Ludwigshafen schlecht ab. Laut einem Städterangliste des Beratungsunternehmen IW Consult im Auftrag des Internet-Portals Immoscout24 und der „Wirtschaftswoche“, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, liegt Ludwigshafen in Sachen Dynamik nur auf Platz 69 unter 71 Städten.

Das Dynamikranking analysiert die Entwicklung verschiedener Indikatoren aus Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Lebensqualität und Immobilienmarkt innerhalb von fünf Jahren. Negativ zu Buche schlugen für Ludwigshafen unter anderem die vergleichsweise schlechte Quote bei Kitas für unter Dreijährige und das niedrige Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (beides Rang 71).

Als zweite pfälzische Stadt ist Kaiserslautern in der Rangliste aufgeführt. Beim Dynamikranking, das Hinweise auf künftige Entwicklungsmöglichkeiten einer Stadt gibt, landet die Westpfalz-Metropole auf Rang 22. Positiv bewertet wurden dabei die vergleichsweise günstigen Preise beim Kauf von Immobilien (Rang 9) und die Anzahl der Gästeübernachtungen je Einwohner (Rang 14).

In Sachen Dynamik an der Spitze steht Mainz, vor allem dank der hohen Gewerbesteuereinnahmen des Impfstoffherstellers Biontech.

