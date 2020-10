Was tat das gut! Nach den Jubiläumskonzerten im Februar (!) konnte man am Freitagabend die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bei ihrem ersten Philharmonischen Konzert in dieser Saison im Ludwigshafener Pfalzbau endlich einmal wieder als richtiges Sinfonieorchester erleben. Im Mittelpunkt der Konzerte damals wie heute: Beethoven. Und wie! Was auch an Chefdirigent Michael Francis lag. Im Zentrum des Programms stand der musikalische Jubilar des Jahres 2020, dessen 250. Geburtstag aber auch von der Pandemie überschattet wurde: Ludwig van Beethoven, von dem die vierte Sinfonie zum Abschluss des Konzerts erklang. Eröffnet wurde der Abend jedoch von zwei selten zu hörenden Stücken, die einerseits den Streichern, andererseits den Bläsern die Gelegenheit gaben, ihre Spielkultur unter Beweis zu stellen: Henry Purcells „Fairy-Queen“-Suite für Streicher und Schlagwerk sowie Steven Stuckys „Funeral Music for Queen Mary“ für Bläser, Schlagwerk, Harfe und Klavier.

