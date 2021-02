Ludwigshafen bekommt eine eigene App. Ab Anfang März soll sie in den App-Stores von Google und Apple zum Download bereit stehen, wie die Marketinggesellschaft Lukom am Donnerstag angekündigt hat. Das genaue Datum steht noch nicht fest. In der kostenlosen App sollen unter anderem Sehenswürdigkeiten, gastronomische und kulturelle Angebote sowie Hotels in der Stadt vorgestellt werden. Auch Routen für Fahrradtouren werden laut Lukom angezeigt. Für die Wochenmärkte gibt es „eine Übersicht mit Karte, Angebot, Tag und Uhrzeit“, wie Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes sagte. Längerfristig sei unter anderem auch ein Eventkalender geplant.

Immer wieder neue Funktionen

Die App soll nach und nach ausgebaut werden und irgendwann beispielsweise auch in verschiedenen Sprachen verfügbar sein. Restaurants, Geschäfte oder Hotels, die ihre Angebote in der App vorstellen wollen, sollen sich über eine Internetseite registrieren und die Inhalte selbst einpflegen können. Das sei aber erst nach dem offiziellen Start der App möglich, sagte Markus Lemberger von der Lukom.