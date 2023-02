300 Jahre lang gab es sie im Pfälzerwald nicht mehr – jetzt kann man sie mit viel Glück entdecken: Luchse. Die Naturschutz-Organisation WWF bietet seit diesem Jahr Luchs-Wanderungen in der Südpfalz an, mit Startpunkt Wilgartswiesen. Einen Luchs zu Gesicht zu bekommen ist laut WWF-Luchsexperte Moritz Klose ein sehr großes Glück. Bei den Touren könne man eher Spuren von Luchsen entdecken. Zwischen 2016 und 2020 wurden die Tiere im Pfälzerwald wiederangesiedelt. Dazu habe man 20 Luchse aus der Slowakei und der Schweiz eingefangen und in der Pfalz freigelassen. Die Tiere haben sich laut Klose inzwischen schon mehrfach vermehrt. Derzeit leben ihm zufolge 20 Luchse zwischen der französischen Grenze und Kaiserslautern.

WWF-Luchsexperte Moritz Klose spricht im Interview über Luchse im Pfälzerwald: Darüber, was man tun sollte, wenn man ihnen begegnet, oder was passiert, wenn sie auf Wölfe treffen. Das Interview finden Sie hier.