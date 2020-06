Eine Wildkamera im Kallstadter Wald hat offenbar einen Luchs fotografiert. Die Aufnahme ist um 9 uhr morgens entstanden. Johannes Rottländer, Leiter des Reviers Ganerben, bestätigt, dass die Luchssichtungen sich häufen: „Ich habe jetzt schon öfters von Luchssichtungen in unserem Revier und in der Umgebung gehört.“ Tatsächlich handelt es sich offenbar sogar um eine kleine Luchsfamilie, die zuletzt durch die Gegend streifte. „Die Tiere haben ja eine sehr große Reichweite, ob sie immer noch in unserem Revier sind, und wie oft sie wiederkommen, bleibt abzuwarten“, erzählt der Förster.

Er betont: „Man kann schon sagen, dass ein Luchs im Jahr so 70 Rehe reißt. Das Wild ist seine Lieblingsspeise, aber er frisst auch Mäuse, Hasen und sogar kleinere Wildschweine.“ Fest steht: Das Wild ist vorsichtiger geworden. Werden Jäger bald nicht mehr gebraucht? Weiterlesen