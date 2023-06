Die Wiederansiedlung von Luchsen im Pfälzerwald wurde von der Europäischen Kommission als bestes Projekt in der Kategorie Naturschutz ausgewählt. Wie das Umweltministerium mitteilt, wurden ab 2016 etwa 20 Luchse aus der Schweiz und der Slowakei in den Pfälzerwald umgesiedelt. Weil inzwischen mindestens 20 Junge auf die Welt gekommen sind und diese sich über den gesamten Pfälzerwald, die Nordvogesen und darüber hinaus ausgebreitet haben, gilt das Projekt als Erfolg.

Finanziert wurde die Wiederansiedlung der Luchse im Pfälzerwald laut Ministerium von der EU konkret durch das Förderprogramm „LIFE“. Außerdem erhielt die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU), die das Projekt gemeinsam mit dem Naturpark Nordvogesen in Frankreich und Landesforsten organisiert hat, Unterstützung durch die HIT-Umweltstiftung, die Deutsche Wildtier Stiftung, WWF Deutschland und einige weitere Firmen und Privatpersonen, die Patenschaften für die Luchse übernommen haben.

Jedes Jahr bewertet die EU-Kommission abgeschlossene Projekte aus dem „LIFE“-Programm und verleiht die „Life-Awards“. Damit werden laut Ministerium besonders innovative Projekte ausgezeichnet. Das Luchs-Wiederansiedlungsprojekt erhielt die Auszeichnung für Naturschutz. In der Kategorie Umwelt gewann ein Projekt für die Förderung der Landwirtschaft mit neuen pflanzlichen „Biostimulanzien“ für die konventionelle Landwirtschaft. Der Preis für Klimapolitik ging an ein Projekt mit naturbasierten Lösungen zur Einführung nachhaltiger Entwässerungssysteme und zur Vermeidung von Hochwasserrisiken in Mailand.

„Die Luchse haben im Pfälzerwald und in den Nordvogesen ihre neue Heimat gefunden und sind damit echte Europäer und Grenzgänger“, schreibt die Deutsche Vertretung in Brüssel zum Preis. Die EU habe das Projekt mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert.