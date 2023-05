Seit 2016 gibt es im Pfälzerwald wieder Luchse. In dem Jahr startete das Wiederansiedlungsprojekt, bei dem etwa 20 Luchse aus der Schweiz und der Slowakei in den Pfälzerwald umgesiedelt wurden. Inzwischen sind laut Umweltministerium mindestens 20 Jungtiere zur Welt gekommen. Das Projekt wurde von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Naturpark Nordvogesen in Frankreich und Landesforsten organisiert und ist nun für einen EU-Preis nominiert. Denn es wurde von der EU finanziert, die nun die besten Natur- und Artenschutzprojekte aus dem Förderprogramm namens LIFE kürt. Das Luchs-Projekt im Pfälzerwald hat es laut Ministerium unter die drei Finalisten in der Kategorie Naturschutz geschafft. Neben einer Jury gibt es auch einen Publikumspreis, für den unter lifeawards.eu abgestimmt werden kann. „Die Nominierung für das Finale der besten drei LIFE Projekte bedeutet eine große Aufmerksamkeit für den Luchs“, sagt Umweltministerin Katrin Eder dazu. Die Nominierung würdige die herausragende Zusammenarbeit von Jagd, Nutztierhaltung, Forst und Naturschutz.