Die Fotofalle, die am Sonntag nach dem Schafsriss im Diemersteiner Tal in Frankenstein aufgebaut worden war, hat ein erstes Bild geliefert: Luchskuder Alfi ist darauf zu sehen, wie das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt mitteilt. Ob er allerdings am Wochenende auch das Schaf getötet und daran gefressen hat, ist noch unklar. Die Auswertung der DNA-Abstriche des toten Nutztiers dauere noch an.