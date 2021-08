Der 17 Jahre alte Landauer Luca Spiegel hat als Anfahrer des deutschen Teamsprinttrios bei den Bahnrad-Europameisterschaften der Junioren Silber gewonnen. Der deutsche Rekordhalter vom RV Offenbach führte in Apeldoorn Willy Weinrich und Paul Groß in 45,382 Sekunden auf den zweiten Platz hinter Großbritannien (44,737 Sekunden). Es ist der größte Erfolg in der noch jungen Karriere des Zwölftklässlers am Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums.