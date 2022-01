Das rheinland-pfälzische Innenministerium bestreitet, dass Pfälzer Polizisten Daten aus der Luca-App abgefragt haben. Zugleich erläutert eine Sprecherin, wie es zu dem Verdacht gekommen ist.

Dem SWR zufolge hatten die Gesundheitsämter in Ludwigshafen und Pirmasens von entsprechenden Ermittler-Vorstößen berichtet. Laut Innenministerium haben Polizisten in diesen sowie einem weiteren Fall aber lediglich vorgefühlt, wie die jeweiligen Behörden die Rechtslage deuten und ob sie solche Informationen herausgeben würden. Die Luca-App ist zur Pandemie-Bekämpfung entwickelt worden und dient der Kontaktdaten-Erfassung zum Beispiel in Restaurants. Inwieweit die Daten auch für Ermittlungen in Kriminalfällen genutzt werden dürfen, ist umstritten. Dass Strafverfolger in Mainz mit ihrer Hilfe Zeugen zur Aufklärung eines Todesfalls finden wollten, hat das Justizministerium später als „rechtlich angreifbar“ bezeichnet.