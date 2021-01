Ein Glückspilz aus dem Raum Koblenz hat im Lotto den Jackpot geknackt und mehr als neun Millionen Euro gewonnen. Er hatte die sechs richtigen Zahlen 7, 23, 26, 38, 40 und 43 angekreuzt und zudem die korrekte Superzahl 6 auf seinem Schein, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Donnerstag mitteilte. „Da kein weiterer Tipper einen Volltreffer in den beiden oberen Gewinnklassen hatte, sicherte er sich ganz alleine den Jackpot und einen Gesamtgewinn in Höhe von 9.251.144,70 Euro“, hieß es weiter. Der Spieler hatte seine Glückszahlen über die Lotto-Internetseite getippt.