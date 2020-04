Ein Rheinland-Pfälzer hatte am Samstag besonders viel Glück: Bei der Lotto-Ziehung des Spiels 6 aus 49 räumte der Unbekannte mit seinem Tipp in der Gewinnklasse 1 insgesamt 7.990.850,20 Euro ab. Die Glückszahlen waren 11, 15, 28, 35, 39, 42 – Superzahl 3. Über immerhin 1.585.121,90 Euro darf sich zudem ein Lotto-Spieler aus Hessen freuen. Sein Tipp hatte es in die Gewinnklasse 2 geschafft.