Fortuna hat gleich zweifach in der Pfalz zugeschlagen. Wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilt, ging bereits am Freitagabend der Gewinn aus der Lotterie Eurojackpot in die Südpfalz. Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Germersheim gewann eine Million Euro. Der Tippschein wurde mit einem Einsatz von 12,50 Euro am 28. Oktober ins Spiel gegeben. Zum Jackpot in Höhe von 90 Millionen fehlte lediglich eine weitere richtige Zahl. Ein weiterer Gewinner aus dem Landkreis Bad Dürkheim durfte sich nur einen Tag später über einen Lottogewinn in Höhe von 1,6 Millionen Euro freuen. Der Gewinner hatte laut Lotto Rheinland-Pfalz bereits am 14. Oktober 30,20 Euro eingesetzt und die sechs richtigen Zahlen 5, 9, 11, 13, 20 und 34 angekreuzt.

Da beide Spielscheine anonym abgegeben wurden, wartet man bei Lotto Rheinland-Pfalz darauf, dass sich die glücklichen Gewinner melden.