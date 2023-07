Wird in der Pfalz das Trinkwasser knapp?

Viel Sonne, wenig Regen – der Start in den Sommer war in Rheinland-Pfalz vor allem heiß und trocken. Das wirkt sich auf das Trinkwasser aus. Schlimmstenfalls dürfen die Bürger am Tag nur noch eine begrenzte Wassermenge verbrauchen. Zum Artikel

Mit 170 Sachen auf der A650 unterwegs

Ein 35-Jähriger, der am Samstagabend mit seinem Mercedes deutlich zu schnell auf der A650 unterwegs war, ist Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim vor der Anschlussstelle Oggersheim Süd aufgefallen. Erlaubt waren 90 Kilometer pro Stunde. Der Mann war fast doppelt so schnell unterwegs. Zum Artikel

Hunderte Menschen feiern Ehejubiläum vor dem Dom [mit Video]

600 Paare haben am Wochenende ihr Ehejubiläum im und am Dom gefeiert. Höhepunkte waren die Segnung der Eheleute und der gemeinsame Hochzeitswalzer auf dem Vorplatz. Zum Artikel

Apache207 vor dem Mannheimer Schloss: Party, Emotionen und viel Bling-Bling

Apache207 hat sich mit zwei Konzerten auf dem Mannheimer Ehrenhof einen Traum erfüllt. Jeweils 13.500 Fans feierten diesen Erfolg mit ihm. Dabei hat er trotz Poser-Karre, Feuerwerk und imposantem Bühnenbild eindrücklich bewiesen, wie bodenständig er geblieben ist. Zum Artikel

Handwerkskammer der Pfalz will Hochschule in Neustadt bauen

Für 75 Millionen Euro will die Handwerkskammer der Pfalz ein modernes Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Neustadt errichten. Die Vollversammlung der Kammer hat den Plänen bereits geschlossen zugestimmt. Zum Artikel

Jugendlicher nach Party erstochen

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag verstorben. Der Jugendliche war auf einem Feldweg bei Weingarten mit einem Messer verletzt worden. Was bislang bekannt ist. Zum Artikel

Über 700 Festnahmen in Frankreich - Champs Élysées geräumt

Die Lage schien zunächst weniger angespannt als in den Nächten zuvor. Ebbt die Gewalt in Frankreich nach tagelangen Unruhen langsam ab? Die Polizei hat mehr als 700 Menschen festgenommen. Zum Artikel

Long Covid: 20 Stunden Schlaf am Tag, ohne ausgeruht zu sein

Jutta Müller will ihr Leben zurück. Die Reifenbergerin leidet an Long Covid und hat sehr belastende Monate hinter sich – körperlich, seelisch und finanziell. Zum Artikel