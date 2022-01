Vor einem Jahr begann die Krankheitsodyssee einer 27-jährigen Südpfälzerin. Sie hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt, den Akutverlauf gut weggesteckt. Doch die richtigen Probleme kamen erst danach. Ihr Körper ist eine Großbaustelle, den Alltag kann sie nicht mehr alleine bewältigen. Ohne die Unterstützung ihres Partners hätte sie wieder bei ihren Eltern einziehen müssen, verdeutlicht sie, wie schlimm es um sie steht. Was sie bei all dem am meisten enttäuscht hat, lesen Sie im ausführlichen Bericht.

Mehr zum Thema lesen Sie hier