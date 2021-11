Die kommunale Kita in Edenkoben im Kreis Südliche Weinstraße meldet zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen Corona-Fall. Für Dutzende Kinder heißt das wieder: Quarantäne und PCR-Tests. Es werden Lolli-Tests in den Einrichtungen gewünscht, die auf freiwilliger Basis genutzt werden sollen, um dadurch das Infektionsrisiko zu minimieren. Dabei wird auch mit dem Konzept aus Neustadt geliebäugelt, wo mobile Teams des DRK-Stadtverbands Testungen in kommunalen Kindertagesstätten vornehmen. Doch die Meinungen zu diesem Thema sind gespalten.

